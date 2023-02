Video: Abuelita abandonada vende chicles para pagar la renta

A través de un video que ya es viral se conoció la triste historia de doña Aurora, quien es una persona de la tercera edad que vende chicles para sobrevivir.

El clip que dura tres minutos y ya tiene más de 3 millones de vistas. La mujer camina por calles de Tequila, en Guadalajara, para intentar vender chicles y así poder comprar comida, así como guardar dinero para pagar la renta.

También puede leer: Más de 41,000 personas murieron en el terremoto de Turquía y Siria

El video comienza cuando abordan a la señora para preguntarle sobre su vida, ya que se le ve un semblante de prisa y preocupación. “Madrecita, anda vendiendo sus chicles, ¿a cuánto los da?”.

Doña Aurora respondió el precio y comenzó a contar con lágrimas en sus ojos que debe su renta, que está sola porque su familia la abandonó y no tiene a nadie que la apoye.

Agregó que, la mujer que le renta le había pedido desalojar el inmueble. “A dos pesos, dos pesitos... estoy sola, no tengo quién me ayude; debo mi renta ya me corrieron”.

“María Aurora González... feo mi nombre, verdad”, comentó con una sonrisa y luego refirió que vendía chicles para poder comer y tener dinero para la renta, ya que debía dos meses lo cual da un total de mil 200 pesos, por lo cual comenzó a llorar.

Además: Imágenes del asalto en gasolinera de Tegucigalpa

El usuario que grabó el video le preguntó sobre su fe católica y le habló de que Dios siempre está con la gente, por lo cual le mandaba dinero para que pague su renta y pueda comer. La mujer agradecida le dijo que su bendición siempre lo acompañaría.

El video rápidamente se viralizó y la reacción de los internautas no se hizo esperar y dudaron en ofrecer apoyo solidario ante la situación vulnerable de la mujer.

“Compa si tiene cash app le mando $200 dólares pa que se los regale?”. ”Dónde se encuentra esa señora yo la kiero trai a mi casa a vivir Soi de Guadalajara”. ”Que gusto ver a doña aurora después de muchos años ella llegaba a mi casa aquí en Arenal y siempre ha tenido necesidad mi mami le daba de almorzar”. ”Me gustaría poner mi granito de arena con la señora, como hacerlo?”, se lee en los comentarios.