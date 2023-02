Madre saca a su hija a fajazos de una discoteca

Una madre desesperada por la desobediencia de su hija llegó a una discoteca en la cual estaba la chica ingiriendo bebidas alcohólicas con otros jóvenes.

De acuerdo con un video que ha circulado en las redes sociales se puede ver a la muchacha con un grupo de amigos, cuando de pronto apareció su madre con una faja en la mano.

La joven estaba bailando y tomando, vestía un atuendo blanco. La señora ingresó al sitio y comenzó a pegarle con fuerza en las piernas a su hija, luego se les ve salir del lugar.

El clip ya cuenta con más de un millón de vistas. Además, ha generado un debate entre los usuarios, debido a que algunos apoyaron las medidas correctivas de la madre, mientras dicen que es violencia.

Los internautas no se hicieron esperar y dejaron comentarios en el clip: “En casos extremos, medidas extremas. Aún estamos a tiempo”, “Así nos arreglaban en casa, y bien que aprendimos los verdaderos valores”, “Muy bien lo que hizo la mamá”, “No debería implementar la violencia, eso nunca es bueno”, “Cuando se dice no, es no. muy bien por la madre”, fueron algunos de los comentarios.