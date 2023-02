Niegan servicio de belleza a joven porque tenía piojos

En redes sociales se dio a conocer la historia de una joven que llegó a una sala de belleza a hacerse un cambio, sin embargo, no fue bien atendida porque la estilista descubrió los pequeños visitantes en la cabeza de su cliente cuando ya iba a media aplicación.

El video se volvió viral en TikTok, no obstante, la joven no ha reaccionado para explicar por qué continuó con la aplicación, el clip cuenta con más de 7 millones de reproducciones.

La estilista aseguró que ella se percató de este problema cuando se encontraba a media aplicación, además aseguró que tuvo una pequeña discusión con el cliente debido a ello.

“Yo le pregunté a mi hermana, que además tatúa qué haría ella, también le dije a mi cuñada, pues más que nada para saber qué hacer porque ni modo que le dijera, cuando veo que un piojo agarra carrera hacia la cara y pues se lo quite pero como que le jale el pelo a la muchacha ”La joven aseguró que le informó a la clienta de su problema, sin embargo, ella respondió que ya sabía.

“Ella me dijo que ya sabía” a lo que la clienta contestó “ya sabía, me los pegaron hace como tres meses en un salón de belleza, pero como tengo el cabello largo no me lo quiero cortar y ayer de hecho me saqué un montó”.

Las dueñas del salón de belleza aseguraron que ya no atendería a esta joven y que como medida de prevención compró nuevos gorritos.