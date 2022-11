Tiktoker que llorando pedía ayuda porque no le gusta trabajar, consiguió trabajo

La tiktoker argentina Nani Unu, quien se hiciera famosa por aparecer llorando en un video pidiendo que la mantuvieran porque no le gusta trabajar, logró ser contratada por un hospital de Uruguay.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, expresó la joven en el video mientras lloraba. Desde ese día se hizo reconocida a nivel mundial en donde le criticaban el descaro.

Sin embargo, la historia no acabó ahí, ya que Nani Unu volvió a aparecer en sus redes sociales y contó la oferta laboral que le ofrecieron y que ella aceptó.

En una grabación compartida en TikTok, la argentina reveló que tras hacerse viral recibió varias propuestas de trabajo, una de ellas por parte de una clínica en Uruguay para hacer publicidad.

“Una clínica de Uruguay me pagó para que haga una publicidad llorando. En vez de decir ‘necesito a alguien que me mantenga’, yo tenía que decir ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo’”, relató.

Por este trabajo recibió 500 dólares con lo cual se compró un iPhone. Además, ante la pregunta de que si su llanto pidiendo que la mantuviera fue real o se trató de solo humor, la mujer aseguró: “Es mentira. Es chiste, pero si querés no es chiste”, aceptó.