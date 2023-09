VIDEO: Oso sorpende a una familia y le come todo en parque

El animal medía más de un metro, su complexión era delgada, sin embargo, estaba bastante hambriento, pues se terminó toda la comida de los tres platos que había llevado la familia.

Usuarios en la red social X (antes Twitter), reconocieron a la mujer por la manera en que mantuvo la calma y tranquilizó a quien probablemente se trataba de su hijo, pues la señora abrazó al pequeño y le cubrió los ojos para que no entrara en pánico. No obstante ella reflejaba miedo en su rostro pero al mismo tiempo guardó la compostura, no se movió ni un centímetro, no emitió sonido alguno, solamente observaba al osezno devorar todo frente a sus ojos.

El videoclip finaliza cuando el animal termina de comer pero continúa olfateando las sobras, por lo tanto no se sabe cómo terminó aquella escena. Se sabe que otro integrante de la familia fue quien grabó todo lo ocurrido, pues tampoco podía hacer nada ya que podría alterar al oso y provocar alguna tragedia.