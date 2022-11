Insólito: Cansada de infidelidades, mujer se casa con muñeco de trapo

Una mujer brasileña identificada como Meirivone Rocha Moraes (37) dice haberse cansado de los engaños de los hombres y por eso decidió casarse con un muñeco de trapo.

La mujer llamó al muñeco Marcelo y comenzó a contar su historia a través de las redes sociales, donde acumula millones de reproducciones. Algo que los usuarios de la plataforma en un primer momento no creyeron, pero con el paso de los vídeos fueron dando mayor credibilidad a la historia.

Esta surrealista historia no se ha quedado ahí y la protagonista ha atendido a varios medios de comunicación de Brasil para que contara toda la historia al detalle: “Este es un matrimonio diferente, sé que es algo difícil de entender, pero me he involucrado mucho en esto y siento mucho amor. Marcelo es el esposo ideal y fiel que siempre he querido tener”, afirmó.

La pareja se volvió viral en TikTok, donde comparten su historia de amor. Meirivone aseguró que quedó embarazada y, como no quería tener el bebé fuera del matrimonio, la pareja decidió casarse en una ceremonia a la que asistieron 250 personas.

En solo 35 minutos tuvo al “bebé” mientras estaba en casa, con un médico y una enfermera en el lugar; transmitió en vivo la experiencia a una audiencia de 200 personas.

El 18 de diciembre de 2022, la pareja celebrará su primer aniversario juntos, pero ella enfatizó que su relación pende de un hilo. ‘Soy una mujer deseada por muchos y trabajo, me cuido a mí y a nuestro hogar, pero lo único que hace es cuidar a nuestro bebé”, cerró.