Chimpancé devuelve botellazo a niña y le golpea el ojo

Una niña recibió un botellazo por parte de un chimpancé el cual le golpeó fuertemente, luego de que ella le lanzara una botella de agua al animal intentando golpearlo mientras visitaba un zoológico en China.

El vídeo que ha circulado se ha vuelto viral en redes en las últimas horas, demostrando que los animales también pueden cobrar venganza. En chimpancé se enojó con la niña porque le tiró un envases de plástico en su hábitat. En el clip se muestra como el mamífero les devolvió la botella con una fuerza increíble.

También puede leer: Viral: Albañil levanta bolsas de cemento con los dientes

En un zoológico de China uno de los visitantes grabó el momento cuando el animal con mucho enojo arrojaba con todas sus fuerzas la botella de plástico, a la cara de unos turistas que estaban frente a él.

Inmediatamente de la acción del chimpancé se puede ver a la niña llorando por el golpe que le causó la botella en su ojo; mientras que los demás visitantes se ríen de ella.

Según las declaraciones de algunos testigos, el mamífero de nombre Diu Na Xing vió como unos turistas lanzaron el envase en su espacio y debido a ello, se enfureció golpeando el plástico contra el suelo, para luego tirarlo de vuelta.

Además: Padres abandonan a bebé en aeropuerto para no pagar boleto

The World of Chinese comunicó que el impacto rompió el celular de la pequeña y la hirió un poco debajo de la ceja. Personas de seguridad del zoológico habían recomendado a los turistas no tirar nada al primate, ni se burlaran de él, ya que tenía antecedentes de aventar piedras, lodo y otros artículos a los visitantes del zoológico.

El video ya cuenta con más de 7 millones de vistas en TikTok y milles compartidos. Ante esta acción del animal, los internautas respaldaron la acción alegando que estuvo en todo su derecho de devolverles la botella.

“He estado allí antes y realmente pude sentir su ira”, “Vi que algunos turistas lo provocaron primero antes de que se defendiera”, “Tira al hombre al recinto de los chimpancés”, son algunos de los comentarios.