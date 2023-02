Video: Dos mujeres se golpean por el amor de un hombre

Dos mujeres protagonizaron un escena vergonzosa en una de las calles de Perú, tras irse a golpes por el amor de un hombre, según se ve en un video que circula en las redes y es viral.

Aparentemente las chicas andaban en estado de ebriedad cuando comenzaron a agredirse verbal y físicamente, mientras que el “mujeriego” quien de acuerdo con el clip es novio de ambas, trataba de controlar la situación.

Al parecer ellas se enteraron ese día que el sujeto sostenía una relación sentimental con las dos, por lo que indignadas, decidieron pelearse en la calle con el fin de que el individuo decidiera por una de las dos; sin embargo, él trato de convencerlas de estar los tres juntos.

En el video se escucha a una de las mujeres llorando incluso se puede ver el momento en que se arrodilla suplicándole al chico que no la deje por la otra. Entre tanto, la otra joven, le reclama que le explique quién ese ella.

El novio para calmar a las dos mujeres las toma de la mano, no obstante, una de ellas le dice que se decida, el hombre se va con una, pero la otra lo sigue llorándole que por favor no la deje.

Tras presenciar el clip, millones de usuarios dejaron su opinión en los comentarios. “El Piqué andino. La que se lo quede, pierde. No cabe duda que Diosito tiene a sus elegidos. Cosas que nunca me pasarán. Rayos, cómo lo hace. Alguna vez fui la otra que llora y suplica. Obvio que no sabía que era la otra. Hasta me ofreció vivir los 3 juntos”, Fueron algunas de las reacciones.