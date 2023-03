Mujer bloqueó a jefe por llamadas fuera del horario laboral

“Bloquee a mi jefe para que no me llame cuando no estoy trabajando. Hoy me quedé en casa porque estoy enferma y por alguna razón creyó que podía escribirme sobre el trabajo”, dijo Vanessa, quien agregó que no le contestó.

Asimismo, la joven aclaró que tiene dos celulares: uno laboral y otro para cuestiones personales.

El problema fue que su jefe le habló directamente a su número personal. “Pago 45 dólares al mes para tener una línea de trabajo aparte y mi jefe sabe que no puede llamar al número personal. Pero a veces lo hace y por eso lo bloqueé”, expresó.