El Vaticano de León XIV calma los rumores de un desencuentro con la Administración Trump

​​​Ciudad del Vaticano.

El Vaticano ha salido este viernes a calmar los rumores de los últimos días sobre un presunto desencuentro con los Estados Unidos de Donald Trump, tras conocerse una reunión en el Pentágono con un diplomático de la Santa Sede. La causa de la controversia ha sido un encuentro el pasado 22 de enero en el Pentágono entre el entonces nuncio (embajador vaticano) en Estados Unidos, el cardenal francés Christophe Pierre, y el subsecretario de Guerra, Elbridge Colby.

Estos días algunos medios han venido apuntando que en aquella cita emergieron algunas desavenencias entre la Administración de Trump y el Vaticano de León XIV, primer papa estadounidense de la historia.

Un cardenal en el Pentágono

En concreto, según estas informaciones, Colby había manifestado la irritación de Washington por algunas afirmaciones del pontífice, como su repetida defensa del multilateralismo, y que había llegado a evocar al 'papado de Aviñón', el periodo del siglo XIV en el que la iglesia romana acabó bajo dominio de la Corona francesa. Ante el revuelo, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, ha asegurado este viernes en un comunicado que aquella cita "entra en la normal misión del representante pontificio" y que "permitió un intercambio de opiniones sobre cuestiones de interés mutuo". "La narrativa ofrecida por algunos medios de comunicación acerca de esa reunión no corresponde en absoluto a la verdad", ha zanjado. Por otro lado, el embajador estadounidense en el Vaticano, Brian Burch, ha explicado en la red X que el cardenal ha "negado" ante él estos rumores y que ha considerado el encuentro como "normal".

Rechazo de los rumores

"El Gobierno de Estados Unidos y nuestra embajada se reúnen regularmente con representantes de la Santa Sede, incluido el Nuncio. La tergiversación deliberada de estas reuniones rutinarias siembra división y malentendidos infundados. Nuestra relación sigue siendo sólida y productiva", aseveró la legación diplomática. El embajador también ha rechazado cualquier alusión a Aviñón, algo que había sido interpretado por los mismos medios como una amenaza velada de control político al Vaticano. El cardenal francés dejó su cargo de nuncio apostólico en Estados Unidos el pasado 7 de marzo por superar el límite de edad y fue sucedido por el arzobispo italiano Gabriele Caccia. En este contexto, el papa departió ayer jueves en el Vaticano con su nuevo nuncio en Washington y, posteriormente, recibió a una figura conocida en la política estadounidense: David Axelrod, asesor político del expresidente demócrata Barack Obama.

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