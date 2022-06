Vacuna contra la gripe reduce el riesgo de sufrir Alzhéimer, según un estudio

El estudio que ha sido aprobado para su publicación en Journal of Alzheimer’s Disease, analizó a dos grupos, formado cada uno por 935.887 personas, uno de vacunados contra la gripe y el otro no. Los participantes tuvieron cuatro años de seguimiento y en la citas de control se vio que alrededor del 5,1 % de los pacientes vacunados contra la gripe había desarrollado la enfermedad de Alzheimer, frente a un 8,5% de los no vacunados.

Estos resultados, según el equipo, “ponen de manifiesto el fuerte efecto protector de la vacuna antigripal contra la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los mecanismos subyacentes a este proceso requieren más estudios”.

El líder del estudio Paul Schulz destacó que “dado que existen pruebas de que varias vacunas pueden proteger de la enfermedad de Alzhéimer, pensamos que no se trata de un efecto específico de la vacuna contra la gripe”.

El sistema inmunitario es complejo, y algunas alteraciones, como la neumonía, pueden activarlo de forma que empeore el Alzhéimer, pero otras pueden hacerlo de manera diferente y una de ellas protege de esta enfermedad, agregó. “Está claro -dijo- que tenemos que aprender más sobre cómo el sistema inmunitario empeora o mejora los resultados de esta enfermedad”.

Además, a medida que pase más tiempo desde la introducción de la vacuna contra la covid-19 y se disponga de datos de seguimiento más prolongados, Bukhbinder dijo que valdrá la pena investigar si existe una asociación similar entre esta y el riesgo de padecer la enfermedad de Alzhéimer.