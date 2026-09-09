EE.UU. mantiene vigente el TPS para salvadoreños hasta nuevo anuncio

Washington, Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos va a mantener, hasta nuevo aviso, vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a unos 170.000 salvadoreños y que estaba previsto que expirara esta noche.

"Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga ese anuncio, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección", dijo a EFE un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La fecha de vencimiento de dicho TPS estaba fijada para esta medianoche, por lo que el beneficio, vigente desde 2001, amenazaba con dejar en el limbo migratorio a miles de salvadoreños.