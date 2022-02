Un jurado de EEUU decide sobre tres policías presentes en la muerte de Floyd

“Simplemente porque algo tiene un final trágico no significa que se trate de un crimen”, defendió el abogado de Thao, Robert Paule.

Son acusados de no haber ofrecido el apoyo necesario a Floyd , quién falleció durante su detención, pese a que mostraba alarmantes signos de sufrimiento.

Fueron alcanzados por los agentes más experimentados Thao y Chauvin. Este último fue quien puso la rodillo en la garganta de Floyd, con los dos nuevos a su lado, mientras Thao apartaba a los transeúntes.

Además de no haber proporcionado ayuda, los agentes Thao y Kueng son señalados de no haber intervenido para disuadir a Chauvin de “ejercer una fuerza desrazonable”. Lane, quién sugirió colocar de costado a Floyd, no enfrenta ese cargo de inculpación.

Los tres policías serán también juzgados en el Estado de Minnesota por “complicidad en asesinato” a partir de junio. Chauvin fue considerado culpable de homicidio y condenado a 22 años y medio de prisión.