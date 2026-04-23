Trump ordena atacar toda embarcación sospechosa de minar el estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima. "He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y hundir cualquier embarcación que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz, por pequeñas que sean (¡sus buques de guerra, los 159, están TODOS en el fondo del mar!). No debe haber ninguna vacilación", anunció Trump en su red Truth Social. El republicano advirtió que los "barreminas" estadounidenses "están despejando el estrecho en este preciso momento" y ordenó que la "actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!".

En un segundo mensaje, publicado minutos después, Trump reiteró que el liderazgo en Irán está dividido, con "serias dificultades para determinar" quien está a cargo y mencionó la "lucha interna" entre los "moderados" y los de "'línea dura', que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla". "Tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Armada de Estados Unidos. Está 'totalmente sellado' hasta que Irán sea capaz de llegar a un ACUERDO", indicó el presidente. Las publicaciones de Trump llegan poco después de que el Pentágono anunciara hoy la intercepción y abordaje de un buque cisterna con crudo iraní en el océano Índico, el segundo barco sancionado vinculado a Teherán que EE.UU. incauta en el Indopacífico en tres días.