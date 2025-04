Trump ofrece alivio arancelario a China si aprueba el acuerdo de TikTok

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que estaría dispuesto a otorgar a China un alivio en los aranceles, siempre y cuando Pekín apruebe el acuerdo que se está gestando para desvincular en territorio estadounidense a la empresa china ByteDance de la aplicación TikTok.

Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, en respuesta a preguntas sobre si está dispuesto a llegar a un acuerdo con diferentes países para mitigar el impacto de los aranceles que anunció este miércoles contra países de todo el mundo, incluida China, sujeta ahora a un gravamen total del 54 %.

"Bueno, depende", dijo Trump al ser preguntado sobre su disposición para negociar acuerdos. "Siempre y cuando nos ofrezcan algo positivo. Por ejemplo, con TikTok. Tenemos una situación en la que China probablemente dirá: 'aprobamos el acuerdo, pero ¿qué va a hacer con los aranceles?'", explicó.

"Los aranceles nos dan un gran poder de negociación. Siempre lo han hecho. Los utilicé muy bien en la primera Administración. Ahora lo estamos llevando a un nivel completamente nuevo", afirmó.

No obstante, Trump aclaró que no está teniendo conversaciones concretas con Pekín sobre el asunto. "No, solo estoy usando eso como un ejemplo", precisó.

El miércoles, en una jornada que bautizó como "día de la liberación", Trump impuso un gravamen del 10 % a 184 países y territorios, incluida la Unión Europea (UE). En el caso de China, anunció gravámenes del 34 %, que se suman al 20 % ya vigente, por lo que la cifra total asciende al 54 %.

Preguntado por la prensa, Trump también afirmó que está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo para asegurar el futuro de TikTok en el país, ya que la aplicación se enfrenta el sábado al límite fijado por Washington para desvincularse en territorio estadounidense de su matriz china, ByteDance.

"Estamos muy cerca de un acuerdo con un grupo de personas muy competente", aseveró.

Trump explicó que TikTok tiene "múltiples" inversores interesados, pero no dio nombres. En concreto, la carrera por hacerse con la famosa aplicación está liderada por Amazon, Oracle o el fundador de OnlyFans, según medios de Estados Unidos.