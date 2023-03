Trump arranca su campaña en Texas y minimiza acusaciones en su contra

Donald Trump minimizó este fin de semana las investigaciones en su contra por presuntos pagos indebidos, en el inicio de su campaña presidencial en Waco, Texas, localidad donde hace 30 años una secta armada se enfrentó a las autoridades federales.

“El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del ‘departamento de la injusticia’ en Washington DC, me estaba investigando por algo que no es un crimen, no es un delito menor”, dijo el exmandatario estadounidense ante sus partidarios, en el aeropuerto regional de Waco.

El expresidente aseguró hace poco que sería “arrestado” -hecho que no ocurrió- el 21 de marzo en Nueva York en un caso que involucra el pago de 130.000 dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, justo antes de las presidenciales de 2016, presuntamente para que evite hablar de una supuesta relación amorosa entre ambos.