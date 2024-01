Trump apunta ya a las elecciones de noviembre en Nuevo Hampshire

Su discurso de este lunes en la localidad de Laconia fue un repaso por algunos de los temas que han marcado su campaña hasta ahora, desde la c risis migratoria a la alta inflación , pasando por sus múltiples causas judiciales.

Este martes, sin embargo, el presidente estadounidense y aspirante a la reelección , Joe Biden , no formará parte de la papeleta del Partido Demócrata.

No obstante, el estado ha convocado igualmente la elección, que no cuenta con el reconocimiento del partido y en la que no se repartirán delegados.

En las primarias republicanas de Nuevo Hampshire hay en juego solo 11 delegados de los 2.429 que se citarán en la Convención Nacional Republicana que nominará al candidato ganador a mediados de julio en Milwaukee.

Trump es el principal favorito, aunque la única aspirante conservadora en pie, Nikki Haley, apuesta a dar la sorpresa y ganar momento de cara a las próximas citas electorales, algo no tan descabellado si se tiene en cuenta la gran cantidad de votantes registrados como “independientes” en el estado. EFE