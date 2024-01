Nikki Haley apuesta todo por New Hampshire y acusa el “caos” de Trump

A un día de las primarias republicanas en el estado de New Hampshire, Nikki Haley, la única mujer de la derecha que aspira a la Casa Blanca, dijo ser el baluarte contra el “caos” de Donald Trump, favorito de su partido, y del presidente Joe Biden.

“No se vence al caos demócrata con caos republicano”, afirmó Haley en un solo golpe a los dos líderes políticos en un mitin en Rochester, una pequeña ciudad de ese estado del noreste de Estados Unidos, cuyas primarias el martes serán cruciales para la precandidata.

“Ya voté dos veces por Trump. Pero sea justo o no, el caos lo acompaña. No podemos tener un país en desorden, un mundo en llamas e ir a cuatro años más de caos. No sobreviviremos a eso”, advirtió a sus seguidores.

Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, se vuelca en las primarias de New Hampshire con la esperanza de ganar o al menos pisar los talones a Trump.