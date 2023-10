Trump apela el dictamen que le responsabiliza de fraude en su empresa

En la pausa de esta tercera jornada, el favorito republicano a la Casa Blanca envió un correo de campaña para recaudar fondos en el que indicaba que había “dejado el tribunal por hoy”; no está claro si se personará de nuevo.

La fiscal James, que ayer se mantuvo en silencio, se pronunció tras su ausencia: “No voy a permitir que me acosen. El Sr. Trump ya no está aquí. El ‘show’ de Donald Trump se ha acabado. Esto no era más que una treta política, una parada de recaudación de fondos”, dijo, según CNN.

Hasta ahora, el juicio, que durará hasta finales de diciembre, se ha centrado en el testimonio de un antiguo contable de la firma Mazars, que preparaba las declaraciones de condición financiera -en las que se basa el caso- para la Organización Trump y el expresidente.

El contable, Donald Bender, entró de lleno en asuntos contables y declaró en el interrogatorio de la Fiscalía que la Organización Trump era la encargada de suministrarle sus datos y que algunos años le ocultó documentos relevantes, mientras que la defensa intentó hoy restarle credibilidad. EFE