Nueva York pide a tribunal que suspenda ley que le obliga a dar alojamiento a inmigrantes

El departamento legal de la alcaldía introdujo anoche una nueva moción al tribunal en la que argumenta que Nueva York “ha hecho más que ninguna otra ciudad en los últimos 18 meses para responder a esta crisis humanitaria ”, pero “el rumbo explosivo de nuevas entradas en los (servicios de) cuidados de la ciudad no muestra signos de flaquear”.

La petición de la Alcaldía coincide con un viaje que el alcalde Eric Adams emprende hoy a cuatro países latinoamericanos -México, Ecuador, Colombia y Panamá- para “contrarrestar las campañas” que prometen todo tipo de ventajas a quienes viajen a Nueva York : “Solo queremos darles una narrativa real de que los albergues están llenos y que no encontrarán empleo automáticamente”, afirmó ayer Adams.

Además, la obligada apertura de todo tipo de alojamientos para los recién llegados está creando “resistencias violentas a la creación de nuevos albergues”, mientras que otros condados del mismo estado de Nueva York también oponen a su vez “una feroz resistencia” a hacerse cargo del problema.

En resumidas cuentas, la Alcaldía recuerda que la ley de 1981 apareció en un momento en que las circunstancias eran radicalmente diferentes y pide por ello su modificación o suspensión temporal, pero no su eliminación, precisa el texto.

La Alcaldía ya ha solicitado en dos ocasiones anteriores (en mayo y en julio) una medida similar al mismo tribunal, que hasta el momento no se ha pronunciado, pero con el paso de los meses la crisis migratoria no ha hecho sino agravarse, con solo tímidos intentos de los gobiernos estatal o federal por intervenir en auxilio de la ciudad, que no han servido para reducir el flujo migratorio. EFE