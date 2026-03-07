  1. Inicio
Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles

El mandatario explicó que su administración busca coordinar acciones con los gobiernos de la región para enfrentar de manera conjunta a las redes criminales dedicadas al tráfico

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 09:20 -
Donald Trump durante su intervención en el encuentro.

Miami, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su "ayuda".

Trump anunció una propuesta para crear una coalición militar regional orientada a combatir a los carteles del narcotráfico que operan en distintos países del continente.

Ante los líderes políticos presentes en el encuentro, el mandatario explicó que su administración busca coordinar acciones con los gobiernos de la región para enfrentar de manera conjunta a las redes criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Trump señaló que esta estrategia requiere la participación activa de los países representados en la cumbre, por lo que pidió su apoyo para impulsar una cooperación en materia de seguridad.

“Nos reunimos para anunciar una coalición militar para eliminar los carteles de la región”, expresó durante su intervención ante los asistentes.

El planteamiento fue presentado durante el foro regional que reunió en Miami a 12 presidentes de América, quienes abordaron temas vinculados a seguridad, migración y cooperación internacional.

Según indicó el mandatario estadounidense, la iniciativa contempla operaciones más contundentes contra las organizaciones criminales, incluyendo el uso de fuerza letal en acciones dirigidas a desmantelar las estructuras del narcotráfico.

Trump también destacó los resultados de las operaciones de control marítimo implementadas por su gobierno, asegurando que estas medidas han reducido significativamente el ingreso de drogas por esa vía.

De acuerdo con sus declaraciones, el tráfico de estupefacientes por rutas marítimas habría disminuido en un 96 % como resultado de las estrategias adoptadas por su administración.


