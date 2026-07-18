Trump amenaza a Canadá con más aranceles tras acusarles de "negligencia" por los incendios

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con aumentar los aranceles a Canadá tras acusarles de negligencia por los incendios que asolan el país y que han deteriorado la calidad del aire en ciudades estadounidenses. "Se trata de una negligencia deliberada que se está convirtiendo en un fenómeno anual y que cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares; el costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump responsabilizó a Canadá "por no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que contienen, lo que provoca que Estados Unidos sufra una invasión innecesaria de aire sucio, contaminado y nocivo, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable". Afirmó que llamaría al primer ministro canadiense, Mark Carney, y denunció que "Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y retirada de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado". Los incendios forestales que azotan Canadá siguen llevando a partes de Estados Unidos grandes columnas de humo que mantienen bajo alerta a amplias zonas del país por sus efectos sobre la calidad del aire.