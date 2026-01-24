  1. Inicio
Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% si firma un acuerdo comercial con China

Trump dijo al primer ministro canadiense, Mark Carney, que si "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado"

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 10:00 -
  • Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur de la Casa Blanca tras desembarcar del Marine One en Washington, D.C., EE.UU., el 22 de enero de 2026.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

EEUU acusa a políticos haitianos "corruptos" de utilizar las bandas para sembrar el caos

"China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos", añadió en su mensaje.

Esta semana, Trump afirmó en el Foro Económico Mundial, en Suiza, que "Canadá existe gracias a Estados Unidos".

Por su parte, Carney respondió que los canadienses son los "dueños" en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.

