La trifulca en Nueva York revela el poder de un influencer en la vida real

Nueva York es una ciudad de multitudes, de espectáculos. Pocos de los que viven en la ciudad titubean cuando una horda de personas aparece de repente de la nada; muchos simplemente caminan rápido en la otra dirección. Pero la habilidad de Cenat para convocar a una legión de adolescentes entusiastas sorprendió incluso a los residentes más hastiados . Para aquellos que no están familiarizados con Cenat —que casi con toda seguridad incluye a la mayoría de los neoyorquinos mayores de 21 años— fue como si la Beatlemanía en su máximo esplendor se hubiera materializado de forma repentina por un tipo cualquiera en un metro de la línea Q.

Cenat reconoció su papel como pionero. “Nuestra comunidad negra de creadores de contenido simplemente no es tan grande como la de los creadores de contenido blancos ”, dijo Cenat.

El mes pasado, un entrevistador de la revista Complex, Speedy Morman, le preguntó por qué había comenzado a hacer transmisiones en directo , a lo que respondió: “Creo que hablo por una gran parte de la cultura hip-hop cuando digo que realmente no estaba familiarizado con el mundo de las transmisiones en directo. Realmente no había oído hablar de eso hasta que llegaron ustedes”.

Cenat, un animador simpático y lleno de energía conocido por tener una incansable ética de trabajo, ha tenido éxito con un conjunto de técnicas familiares para atraer audiencias: hace llamadas telefónicas de broma, organiza viajes improvisados al extranjero y enciende fuegos artificiales en espacios cerrados. Ha aumentado su audiencia tras conversar co n jóvenes raperos como Lil Uzi Vert, Ice Spice y 21 Savage.

Para el momento en que Cenat estudiaba en la Universidad Estatal de Nueva York en Morrisville, un videojugador carismático que se hacía llamar Ninja se había convertido en una superestrella en Twitch , con decenas de miles de espectadores que lo veían jugar el videojuego Fortnite. Para entonces, Cenat había comenzado a viajar a Atlanta para trabajar con un colectivo de colegas animadores que se hacía llamar AMP (Any Means Possible).

Los jóvenes que acudieron en masa allí el viernes no necesariamente estaban allí por los obsequios, la oportunidad de ver a Cenat o incluso para aparecer en su transmisión. Al menos algunos estaban allí por la oportunidad de convertirse en él. El propio Cenat se refirió al evento —con cierta ironía— como el “proyecto ‘mantente alejado de las calles y ve a hacer una transmisión en directo’”.

En su transmisión en directo del miércoles, C enat anunció que iba a obsequiar computadoras , consolas de videojuegos, micrófonos y monitores de video en Union Square. Es decir, regalaría equipos que le permitirían a otros hacer lo que él hace.

Cenat, de 21 años, creció en el Bronx pero vive en Atlanta, un eje estratégico para creadores de contenido en redes sociales con seguidores en TikTok, YouTube y Twitch, una plataforma de emisión en directo. En el último año, Cenat se ha convertido en parte de la realeza de Twitch: tiene 6,5 millones de seguidores y en febrero rompió el récord de la plataforma de cantidad de suscriptores que p agan. S us fanáticos entran a su canal para verlo hacer bromas, conversar con celebridades, participar en juegos y bromas pesadas, inventar nuevas expresiones como “rizz” (sí, eso lo inventó él, para referirse al talento para flirtear y seduci r) y simplemente pasar el rato. Las estimaciones de su ingreso anual van desde cientos de miles de dólare s hasta millones.

“Este joven, este influente, creo que se percató ese día de cuánta influencia tiene en realidad ”, dijo Jeffrey Maddrey, jefe del departamento de la policía, en una entrevista con Fox 5 New York.

La toma de Union Square fue una muestra del poder de las celebridades de internet de nicho y nuevamente demostró lo que puede suceder cuando la energía de una base de fanáticos en línea irrumpe en el mundo no virtual , ya sea en una granja de girasoles canadiense, en la fiesta de cumpleaños de un joven de 17 años, en el Capitolio de Estados Unidos o en el corazón de la ciudad de Nueva York.

“La situación se tornó muy peligrosa muy rápido”, dijo Maddrey en la entrevista de Fox. Afirmó que cuando llegó a Union Square había llamado a su propia casa para asegurarse de que su hija no estaba entre la multitud. “Tenía que saber dónde estaba”, dijo.

El representante de Cenat reenvió una solicitud de entrevista a sus publicistas, quienes no respondieron a las preguntas, entre ellas si Cenat había comprado los equipos que dijo que iba a obsequiar y qué había pasado con él, si es que le había pasado algo.

La firma emitió una disculpa en nombre de AMP diciendo que estaba “profundamente decepcionada por el brote de alteración del orden público”.

Dorsey afirmó que si bien Cenat probablemente había tenido buenas intenciones, se había equivocado al realizar el evento como si estuviera haciendo uno de sus videos habituales.

“Él no sabía que iba a ir tanta gente”, especuló Dorsey. “Dentro de este negocio muchos creadores crecen muy rápido. Y realmente no saben bien qué tipo de influencia tienen hasta que sucede algo así”.