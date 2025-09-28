Tiroteo en una iglesia mormona de Michigan deja varias víctimas

Michigan, Estados Unidos.

Múltiples víctimas, entre ellas el supuesto agresor, tras un tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, según informaron fuentes policiales este domingo. "Ha habido un tirador activo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay múltiples víctimas y el tirador fue abatido. En este momento NO hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas", informó el Departamento de Policía de la localidad en una publicación en Facebook.

🇺🇸 | Iglesia mormona en Michigan en llamas tras tiroteo con múltiples víctimas. pic.twitter.com/Ssinbhcz0u — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2025

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se han desplazado al lugar de los hechos. "Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", añadió. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto "cobarde y criminal". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.