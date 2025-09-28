  1. Inicio
  2. · Mundo

Tiroteo en una iglesia mormona de Michigan deja varias víctimas

El atacante de una iglesia mormona en Michigan fue abatido por las fuerzas de seguridad.

  • 28 de septiembre de 2025 a las 10:51 -
  • Agencia EFE
Tiroteo en una iglesia mormona de Michigan deja varias víctimas

El tirador habría incendiado la iglesia tras el ataque, según medios locales.

 RRSS
Michigan, Estados Unidos.

Múltiples víctimas, entre ellas el supuesto agresor, tras un tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, según informaron fuentes policiales este domingo.

"Ha habido un tirador activo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay múltiples víctimas y el tirador fue abatido. En este momento NO hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas", informó el Departamento de Policía de la localidad en una publicación en Facebook.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se han desplazado al lugar de los hechos.

"Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", añadió.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto "cobarde y criminal".

Vance culpa a la "extrema izquierda" por tiroteo en Texas que dejó un migrante muerto

El Departamento de Policía declaró que aún no tienen los nombres de las víctimas e instaron a la población a permanecer alejada de la zona.

Tras conocerse la noticia se han publicado varios vídeos en redes sociales en los que se aprecia una larga cortina de humo saliendo de la iglesia. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias