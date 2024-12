TikTok pide paralizar la ley que podría prohibirla en EEUU hasta que llegue Trump

En concreto, piden que el presidente estadounidense, Joe Biden, no pueda aplicar la ley que amenaza su futuro en el país hasta que el Tribunal Supremo revise el caso.

“Una medida cautelar no impondrá ningún perjuicio. No existe una amenaza inminente para la seguridad nacional, ya que el propio Congreso retrasó la fecha de entrada en vigor de la ley”, alegaron. “La ley afirma que China podría llevar a cabo conductas perjudiciales a través de TikTok, no que lo esté haciendo o lo vaya a hacer”.

La ley federal, que TikTok pide paralizar, dio a ByteDance nueve meses (hasta el 19 de enero) para encontrar un inversor de un país que no sea considerado un “adversario” de Estados Unidos para vender sus operaciones en la nación norteamericana. De lo contrario, la aplicación tendría que dejar de operar en el país.

La fecha límite tiene una fuerte carga simbólica, pues es el último día de Joe Biden como mandatario, ya que el día siguiente, el 20 de enero, el presidente electo, Donald Trump, será investido.

Este ha sido uno de los argumentos de la red social en su escrito, que considera que la paralización de la ley es “especialmente apropiada” porque, según dicen, dará tiempo a la Administración entrante “a determinar su posición”.

“Podría anular tanto los daños inminentes como la necesidad de revisión por parte del Tribunal Supremo”, añade al respecto.