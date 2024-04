¿Cuál es el superávit fiscal de Argentina en el primer trimestre de Javier Milei?

El presidente asumió en diciembre determinado a reducir a cero el déficit fiscal, una meta más ambiciosa de la que impone el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un acuerdo crediticio por 44.000 millones de dólares.

Para ello emprendió un draconiano ajuste que incluye, entre otros, la paralización de obras públicas, despidos de funcionarios, cierres de dependencias del gobierno, corte de subsidios, aumento de tarifas públicas y el congelamiento de presupuestos en momentos en que la inflación roza el 290% anual y la pobreza aqueja a la mitad de la población.

“Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia”, expresó Milei, un economista ultraliberal que se define como “anarcocapitalista”.

El economista Carlos Melconian, crítico del gobierno, dijo el lunes a periodistas que es necesario analizar “cómo continuar la historia, porque el mecanismo por el cual se encontraron números positivos es difícil de sostener en el tiempo”.

La actividad económica de Argentina cayó -4,5% interanual en diciembre y -4,3% en enero, según el estatal instituto de estadísticas. Este martes se conocerá la cifra de febrero, que los analistas esperan sea igualmente elevada.