Sepultan al “magistrade” Ociel Baena y familia pide justicia

La familia de Jesús Ociel Baena, primer jurista de género no binario en México, realizó este miércoles su funeral, en el que cuestionaron a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes por concluir en un día que murió a manos de su pareja, Dorián Daniel Nieves, quien se habría suicidado.

Al recibir el cuerpo en su natal Saltillo, capital del estado de Coahuila, la hermana de Baena expresó su “consternación” por la investigación de la Fiscalía de Aguascalientes, que ha despertado indignación entre el movimiento LGBTI nacional.

“No creemos que la muerte de mi hermano haya sido un hecho pasional. Queremos, exigimos al estado de Aguascalientes, a la gobernadora (Teresa Jiménez), que nos apoye, a que este caso se aclare”, declaró Dulce Baena a los medios.

La familia cuestionó la versión del fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa, quien el martes difundió a la prensa que el cuerpo de Baena apareció el lunes en dicho estado con 20 heridas de una navaja para afeitar en su domicilio y que su novio, Nieves, dio positivo a metanfetaminas.

El padre de la víctima, conocida en México como “le magistrade”, denunció que la hipótesis del fiscal “es una falta de respeto a la inteligencia”.

“No es cierto lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que la mayoría no cree. Ojalá y esto pueda tener eco. Estas luchas, estos movimientos, no se ganan de la noche a la mañana”, manifestó Juan Baena.