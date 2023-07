La operación para vigilar la frontera con Texas podría exceder atribuciones del estado

En años recientes, varios residentes de las comunidades fronterizas y sus líderes electos, en su mayoría hispanos y demócratas, se han quejado por la presión que la llegada de tantos migrantes, cuyo número ha aumentado drásticamente durante el gobierno de Biden, ejerce en los servicios locales. El flujo de recursos estatales y el apoyo de las autoridades policiacas les parece positivo.

Por desgracia, si se considera el principal objetivo del programa de disuadir a los migrantes, la Operación Estrella Solitaria no parece haber dado muchos resultados en sus primeros dos años. El estado afirma haber detenido a más de 381.000 personas por haber cruzado ilícitamente la frontera. La mayoría de estas personas fueron entregadas a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que en muchos casos las liberaron dentro del país en espera de su audiencia migratoria, y el número total de llegadas en general se ha mantenido por encima de los niveles medidos al arranque del programa.

Abbott ha destacado otros parámetros, como los más de 29.000 arrestos por cargos penales y alrededor de 422 millones de dosis letales de fentanilo recuperadas por policías estatales en la frontera... que en su mayoría se confiscaron en puntos de cruce legales.

-Envíos de migrantes-

El gobernador promocionó su campaña fronteriza en 2022, durante la contienda por la reelección contra Beto O’Rourke, antiguo congresista demócrata que criticó la Operación Estrella Solitaria y las órdenes de Abbott de enviar a los migrantes en autobuses a ciudades de todo el país gobernadas por demócratas. Abbott obtuvo la victoria para un tercer mandato por un porcentaje de dos dígitos.

“Si el estado no hubiera hecho nada, me parece que los electores y los ciudadanos habrían exigido un cambio”, declaró David Carney, el principal asesor político para la campaña de reelección de Abbott. “En realidad, no es un tema de debate entre republicanos y demócratas”, añadió Carney. “Los hispanos lo apoyan. Los afroestadounidenses lo apoyan. No es un tema controvertido”.

Carney indicó que el programa de traslado de migrantes en autobuses había sido blanco de críticas injustas que lo describieron como una treta política, cuando en realidad es una medida bien pensada que hasta el momento ha trasladado a más de 25.000 migrantes a ciudades a las que querían ir.

Algunas encuestas recientes parecen mostrar un aumento ligero en el número de texanos, incluida una “considerable minoría” de demócratas, dispuestos a apoyar medidas migratorias más rigurosas, como deportar a migrantes indocumentados que ya estén en Estados Unidos, explicó James Henson, director del Proyecto de Política de Texas en la Universidad de Texas, campus Austin. Solo a alrededor de una cuarta parte de los encuestados en junio les parecía que el estado gastaba mucho en seguridad fronteriza.

En primavera, la legislatura de Texas, dominada por republicanos, autorizó otros 5000 millones de dólares de gasto en la Operación Estrella Solitaria hasta el año entrante.

Muchos menos migrantes han llegado en semanas recientes, desde que dejó de aplicarse a finales de mayo una política conocida como Título 42, que estipulaba que los migrantes que cruzaran ilegalmente debían ser retirados de inmediato.

El gobierno de Biden afirma que la disminución en el número de cruces ilegales se debe a cambios en su política, como normas más estrictas para solicitar asilo, teoría que pronto podría ponerse a prueba. El 25 de julio, un juez federal bloqueó la nueva política de asilo en una acción interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.

Por su parte, los conservadores afirman que la reducción en esas cifras es resultado de las medidas de Abbott. Desde finales de mayo, su gobierno les instruyó a los policías estatales y a los integrantes de la Guardia Nacional reforzar las medidas existentes, que se aplican en distintas áreas con gran tráfico migratorio a lo largo del río Bravo.

Según las autoridades, esta operación es una manera de decir “hasta aquí”, una consigna evidente en particular en Eagle Pass, que últimamente ha sido uno de los principales puntos de llegada de migrantes sin autorización que han solicitado asilo. La operación ha incluido acciones como gritarles a los migrantes que regresen a México, negarles agua a algunos a pesar del intenso calor e instalar barreras físicas, como la concertina.

Funcionarios locales indicaron que el estado también llenó hace poco una sección del río que separaba la costa de una isla de arena, al parecer con la intención de interceptar a los migrantes que pretendieran utilizarla como punto de descanso.

Un vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas rebatió que se hubiera llevado tierra al río y señaló que el banco de arena natural “siempre había estado ahí, solo que ahora es visible porque retiramos toda la vegetación” para evitar el tráfico ilegal en esa área.

Al parecer, la colocación de la barrera flotante (unos 300 metros de boyas redondas grandes aproximadamente a 3 kilómetros al sur de un puente internacional en Eagle Pass) contraviene normas internacionales y una ley federal que rige la construcción en aguas navegables.