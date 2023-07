La vida muy privada de Melania Trump

Desde que salió de la Casa Blanca, el mundo de Melania Trump se ha hecho más pequeño.

Tal como a ella le gusta.

Resguardada tras las puertas cerradas de sus tres casas, su mundo se limita a un pequeño círculo: su hijo, sus padres ya mayores y un puñado de viejos amigos. Visita a sus peluqueros, consulta a Hervé Pierre, su estilista de toda la vida y a veces se reúne con su marido para cenar los viernes por la noche en sus clubes. Pero su objetivo máximo es una campaña personal: ayudar a su hijo Barron, de 17 años, en su búsqueda de universidad.

Lo que no ha hecho, a pesar de las invitaciones de su marido, es aparecer en la campaña electoral. Tampoco ha estado a su lado en ninguna de sus comparecencias ante los tribunales.

Así pasa los días Melania Trump, ex primera dama, actual cónyuge de un candidato en campaña y esposa de una de las figuras más divisorias de la vida pública estadounidense. A diferencia de sus predecesoras, no hay planes para una gira de conferencias, un libro o una gran expansión de sus actividades de beneficencia, la mayoría de las cuales, dicen personas cercanas a los Trump, no son del todo visibles para el público. En su vida después de ser primera dama, quiere lo que no pudo conseguir en la Casa Blanca: una sensación de privacidad.