El Departamento del Trabajo de EEUU denuncia un aumento de niños migrantes explotados

Alrededor de 300.000 menores han llegado al país sin compañía desde 2021, lo que ha impulsado un aumento marcado en el trabajo infantil entre migrantes. En un informe en línea, el Departamento del Trabajo anunció un incremento del 87 por ciento en multas a empleadores en los últimos meses. Compañías que incluyen a aserraderos y contratistas techadores han recibido el impacto de 6,6 millones de dólares en sanciones.

El departamento afirmó que los inspectores estaban investigando más de 700 casos abiertos y ya habían hallado a 4474 niños trabajando de manera ilegal desde el inicio del año fiscal (un aumento del 44 por ciento en comparación con el año anterior).

La secretaria interina del Trabajo, Julie Su, aseguró que el gobierno “no estaba dejando nada al azar para erradicar el trabajo infantil explotador”.

La agencia se comprometió a reforzar el cumplimiento de la ley y crear un grupo especializado en trabajo infantil en febrero, días después de que The New York Times informara que menores no acompañados estaban siendo obligados a realizar algunos de los trabajos más extenuantes del país.

El Times descubrió casos de adolescentes de 12 años que trabajan en la construcción, jóvenes de 13 años que lavan sábanas de hoteles y otros de 15 años que empacan Cheerios durante la noche. Las autoridades entregaron a un chico a un hombre en Florida que prometió inscribirlo en la escuela, pero en cambio lo amenazó para exigirle dinero. El individuo escribió: “No te metas conmigo. No significas nada para mí”.

El sistema de refugios del HHS entregó estos menores a patrocinadores. Se supone que la agencia debe vincular a los niños con adultos responsables. A medida que más y más menores comenzaron a ingresar al país después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo, su gobierno incrementó la presión para que la institución asignara lugares de acogida a los menores con mayor rapidez. Eliminó protecciones que habían estado vigentes durante años, incluidas algunas verificaciones de antecedentes, y Becerra exhortó a los miembros del personal a actuar con la misma velocidad que una línea de ensamblaje de Henry Ford.

El miércoles, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes cuestionó a Becerra durante tres horas sobre la cifra creciente de niños que se vuelven presas de la explotación.

Los legisladores también insistieron en que hablara sobre los casos de represalias contra denunciantes. Algunos trabajadores aseveraron que intentaron advertir a Becerra y a la Casa Blanca que los niños migrantes estaban siendo enviados a hogares no seguros, pero que fueron castigados por alzar la voz. Una trabajadora indicó que su acceso a las instalaciones fue revocado durante su hora de almuerzo después de que alertó sobre un joven de 14 años cuyo patrocinador le hizo trabajar para pagar una deuda.

La presidenta del comité, la representante Cathy McMorris Rodgers, republicana de Washington, expresó: “Gracias a The New York Times, sabemos que se le informó que los menores estaban en riesgo. El pueblo estadounidense debe saber cómo fue posible que haya ignorado estas señales de advertencia”.

Becerra dijo a los legisladores que su departamento estaba incrementando sus servicios para menores, y declaró: “Esto es real, es repulsivo y es inaceptable”.

Un nuevo equipo de rendición de cuentas en HHS intentará detectar problemas en el proceso de evaluación de los patrocinadores. Durante años, la agencia entregaba a la mayoría de los menores con poco seguimiento más allá de una llamada telefónica. Sin embargo, ahora, el departamento afirma que se está preparando para brindar servicios de administración de casos a todos los menores para 2024.

Legisladores de ambos partidos han presentado proyectos de ley para aumentar las sanciones civiles por violaciones relacionadas con el trabajo infantil. Sin embargo, estos esfuerzos se han estancado en medio de una falta de consenso partidista y los políticos han comenzado a buscar otras formas de ejercer presión. La semana pasada, los demócratas de la Cámara de Representantes lanzaron un grupo de trabajo para combatir el trabajo infantil y también solicitaron una auditoría federal para cuantificar el alcance del problema.