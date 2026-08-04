Sayuris García fue asesinada tras rechazar a un hombre en una fiesta

COLOMBIA

Las autoridades colombianas investigan el presunto feminicidio de Sayuris Nayleth García Asís, una joven de 20 años oriunda de Santa Marta, quien murió tras ser atacada a balazos en el municipio de Aguachica, Colombia. De acuerdo con la Policía de Colombia, el hecho ocurrió la noche del sábado 1 de agosto de 2026, alrededor de las 8:30 pm, en un establecimiento ubicado en el barrio Campo Serrano.

Según las primeras investigaciones, un hombre ingresó al lugar y, sin mediar palabra, disparó contra la joven antes de huir con rumbo desconocido. Personas que se encontraban en el establecimiento auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un centro asistencial del municipio para que recibiera atención médica. Debido a la gravedad de las heridas, Sayuris Nayleth García Asís fue remitida al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades indicaron que una de las hipótesis del caso es que el ataque habría ocurrido después de que la joven presuntamente rechazara las pretensiones o la invitación de un hombre. Esta versión forma parte de las investigaciones y no ha sido confirmada de manera definitiva.