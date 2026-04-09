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Putin declara tregua en Ucrania y Zelenski responde

Ucrania se declara lista para una tregua de Pascua tras anuncio de Putin de alto el fuego

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 15:53 -
  • Agencia EFE
Putin declara tregua en Ucrania y Zelenski responde

Vladimir Putin, presidente de Rusia; y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

 Foto: EFE
Berlín, Alemania.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, dijo este jueves que Ucrania está lista para una tregua durante la Pascua ortodoxa, después de que el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, decidiera anunciar un alto el fuego para los próximos días 11 y 12 de abril.

"Ucrania ha dicho repetidas veces que estamos listos para dar pasos recíprocos. Propusimos un alto el fuego para las festividades de Pascua y actuaremos en consecuencia", dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram.

"La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz, y Rusia tiene una oportunidad de no volver a los ataques tras la Pascua", abundó Zelenski.

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El jefe de Estado ucraniano reaccionó así después de que Putin decidiera este jueves declarar una tregua en la guerra con Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa.

"Se declara un alto el fuego desde las 16.00 horas (13.00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026", según un comunicado oficial.

La nota agregó que el mando militar ruso recibió instrucciones para cesar las hostilidades en todos los frentes durante ese período.

No obstante, el comunicado indicó que las tropas estarán "preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo".

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Agencia EFE
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