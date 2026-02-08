Más de 3.000 armas aéreas rusas golpean Ucrania en solo siete días, alerta Zelenski

Berlín, Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que en la primera semana de febrero de este año Rusia atacó a su país con más de 2.000 drones, 1.200 bombas guiadas y 116 misiles.

"Más de 2.000 drones de ataque, 1.200 bombas guiadas y 116 misiles de varios tipos han sido lanzados por la Federación de Rusia contra nuestras ciudades y pueblos sólo esta semana", indicó Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

"Casi todo los días golpean nuestra energía, nuestra infraestructura logística y edificios residenciales. Y esto ocurre incluso cuando continúa el trabajo diplomático para la paz", abundó el jefe de Estado ucraniano, en una alusión a los recientes encuentros trilaterales entre enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi.