Reportera se vuelve viral por golpear a joven en transmisión en vivo

Una periodista pakistaní golpeó a un joven en plena trasmisión en vivo, video que se volvió viral a través de las redes sociales. El comportamiento inesperado de la comunicadora sorprendió a todos los presentes en ese momento; asimismo, a sus espectadores, pues el agredido no lo veía venir.

Maira Hashmi, es el nombre de la reportera que dejó a todos boquiabiertos con su reacción. La reportera se encontraba cumpliendo con su trabajo cuando reprendió a un chico justo en el momento en el que ella se encontraba haciendo su reporte; y por eso se ha hizo viral.

Tras los hechos, la periodista expresó que ya le había hecho varios llamados de atención al joven por su mala conducta, pues no le estaba permitiendo realizar su trabajo con calma y normalidad. Así que en medio de su reporte, al ver que el joven que no hizo caso a sus llamados, perdió la paciencia y sin pensarlo le pegó tremenda cachetada.

“Este chico estaba molestando a una familia durante la entrevista, lo que hizo que se incomodara. Al principio intenté decirle educadamente que su comportamiento no era bueno, pero no escuchó y molestó más a la familia. Entonces, decidí que el comportamiento del chico no debería ser tolerado”, manifestó la reportera.

La reacción de la profesional de la comunicación ha dividido opiniones en las redes sociales pues mientras a unos les causó gracia y justificaron a la mujer, otros la señalaron y la juzgaron, ya que, consideran una falta de profesionalismo y respeto.

