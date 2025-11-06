René Orellana Halkyer, nuevo representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Tegucigalpa.

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, designó al boliviano René Orellana Halkyer como nuevo Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe, tras un proceso competitivo a nivel mundial. Orellana Halkyer es doctor en Derecho con especialización en Interlegalidad y Campos Jurídicos por la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos). Además, cuenta con una maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático (FLACSO Argentina), una maestría en Políticas y Gestión Energética y Ambiental (FLACSO México) y una licenciatura en Sociología por la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia).

Antes de incorporarse a la FAO, se desempeñó como gerente regional para México y Centroamérica y representante en México del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) desde marzo de 2022. También fue embajador de Bolivia en Uruguay y representante ante el MERCOSUR y la ALADI, además de ocupar los cargos de ministro de Planificación del Desarrollo, ministro de Medio Ambiente y Agua y viceministro de Servicios Básicos. A lo largo de su carrera, ha participado activamente en foros internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde presidió el G77+China en la COP20 y fue parte del equipo de facilitación del Acuerdo de París (COP21). También contribuyó en la elaboración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Al asumir el cargo el 1 de noviembre de 2025, Orellana destacó el potencial de América Latina y el Caribe para liderar la transformación hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.