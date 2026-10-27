Programa de residencia de Malta: un camino hacia la vida europea

Malta abarca 316 kilómetros cuadrados, utiliza el euro, hace negocios en inglés y forma parte del espacio Schengen. Para los ciudadanos de fuera de la UE, el acceso a esa combinación pasa por el Programa de Residencia Permanente de Malta (MPRP, por sus siglas en inglés), que canjea pagos fijos, una vivienda que cumpla los requisitos y una prueba de capital por la residencia permanente. No otorga la ciudadanía, una distinción que condiciona la mayoría de las decisiones posteriores

Residency Malta Agency administra el programa y solo un agente autorizado puede presentar la solicitud. Los adultos de fuera de la UE, el EEE y Suiza pueden optar tras superar una verificación de antecedentes en cuatro niveles; los nacionales de países excluidos, entre ellos Rusia, Bielorrusia e Irán, no pueden solicitarlo. La tarjeta, de 500 euros, dura cinco años, aunque el estatus no caduca.



El cónyuge y los hijos menores no conllevan ninguna tasa estatal adicional. Los dependientes adultos, como un hijo soltero de 25 años o un progenitor jubilado, cuestan 7.500 euros cada uno.



Quien esté sopesando el programa debería leer todos los detalles del programa de residencia permanente de Malta antes de pagar, porque el estatus conlleva obligaciones: la vivienda debe conservarse cinco años, el seguro médico debe cubrir Europa y se realizan controles de cumplimiento.

¿Qué vía de Malta conviene a cada solicitante?

Las vías de Malta se confunden con frecuencia. El MPRP es un documento de residencia. El Permiso de Residencia Nómada (Nomad Residence Permit), dirigido a trabajadores remotos que ganan al menos 3.500 euros brutos mensuales desde fuera de Malta, es un permiso de un año para residir y trabajar que cuesta 300 euros. Los programas de Jubilación y de Residencia Global son regímenes fiscales, no derechos de residencia; ambos se integrarán en un único Programa Fiscal Individual el 1 de enero de 2027, con un impuesto mínimo anual de 15.000 euros para los pensionistas jubilados y de 35.000 euros para los residentes globales. La ciudadanía por inversión terminó tras una sentencia del tribunal de la UE de abril de 2025.*



En mi opinión, el personal remoto, como un contratista de software que factura a clientes de Singapur, debería empezar por el permiso nómada y considerar el MPRP como un segundo paso.



¿Cuánto cuesta realmente, más allá de la cuota principal?

A octubre de 2026, los solicitantes pagan una tasa administrativa no reembolsable de 60.000 euros y una contribución al Gobierno de 37.000 euros, y donan 2.000 euros a una entidad benéfica local. Una pareja con dos hijos menores paga 99.000 euros, o 101.000 euros con cuatro tarjetas de 500 euros. El capital debe alcanzar los 500.000 euros, con 150.000 euros en activos financieros, o los 650.000 euros, con 75.000 euros.



Alquilar gana ahora en términos aritméticos. A principios de 2025, quienes compraban pagaban 30.000 euros frente a 60.000 euros de quienes alquilaban; los 37.000 euros fijos que llegaron después eliminaron ese incentivo. Cinco años con el alquiler mínimo de 14.000 euros al año cuestan 70.000 euros, mientras que comprar al mínimo de 375.000 euros inmoviliza 305.000 euros más, además de un impuesto de transmisión de aproximadamente el 5 %. Los compradores apuestan por la revalorización: el índice provisional de la Oficina Nacional de Estadística de Malta subió un 6,7 % interanual a principios de 2026.



¿Cómo funciona la solicitud y cuánto tarda?

El solicitante paga 15.000 euros en el plazo de un mes desde la presentación y después espera de tres a siete meses para la diligencia debida. La aprobación en principio activa el pago de los 45.000 euros restantes en dos meses; la vivienda, la contribución y la donación siguen en ocho. Las tarjetas llegan unas dos semanas después de una visita presencial para tomar los datos biométricos. Los asesores calculan entre ocho y catorce meses en total, aunque puede concederse un permiso temporal de un año tras la primera fase de verificación. El verdadero cuello de botella es la documentación: papeles como cinco años de extractos bancarios y declaraciones de impuestos, reunidos con antelación, acortan la diligencia debida.



¿Se puede vivir y viajar de verdad por Europa con ella?

La tarjeta permite viajar sin visado por el espacio Schengen hasta 90 días en cualquier periodo de 180. Visitar no es vivir. El titular puede pasar unas vacaciones en Italia o España, pero no puede establecerse, estudiar ni trabajar allí sin el permiso propio de ese país. Malta funciona mejor como centro de operaciones, con vuelos directos a ciudades como Londres, Fráncfort y Roma. Quien busque empleo local debería confirmar los derechos laborales con la agencia; el permiso nómada solo cubre el trabajo remoto.

¿Dónde conviene instalarse en Malta?

Malta tenía 588.254 habitantes a finales de 2025, de los cuales el 31,1 % eran extranjeros. Tas-Sliema cuenta con 18.186 residentes por kilómetro cuadrado; Għasri, en Gozo, con 104. El alquiler mínimo de 14.000 euros al año, unos 1.167 euros al mes, se aplica en toda la isla. Las estimaciones basadas en anuncios sitúan los pisos de un dormitorio en Sliema entre 1.100 y 1.500 euros, así que el mínimo se ajusta al mercado; los de dos dormitorios en Gozo suelen alquilarse por entre 700 y 1.000 euros, de modo que allí los solicitantes pagan un sobreprecio para cumplir el requisito.

¿Y los impuestos, la sanidad y la vida cotidiana?

La tarjeta no fija ningún tipo impositivo. Malta grava a los residentes no domiciliados por sus ingresos extranjeros solo cuando se remiten a la isla, y los estatus especiales aplican un 15 % fijo a los ingresos remitidos que cumplan los requisitos. Una trampa: una vivienda de 400.000 euros cumple el mínimo del MPRP, pero no alcanza el umbral de compra de 700.000 euros del estatus fiscal de 2027, que además prohíbe el subarriendo. Alquilar por 14.000 euros al año o más cumple ambos.

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¿Qué está cambiando y es buen momento para solicitarlo?

Las Normas del Programa Fiscal Individual entran en vigor el 1 de enero de 2027, con un estatus de cinco años, una tasa de solicitud de 8.500 euros y renovaciones de 2.500 euros. Quien haya obtenido el estatus, o lo haya solicitado, antes del 31 de diciembre de 2026 conserva las condiciones actuales hasta el 31 de diciembre de 2031; quedan unas diez semanas. El MPRP se rige por una legislación distinta y sus condiciones cambiaron dos veces en 2025.



Respuestas rápidas a lo que los lectores preguntan después.

¿Pueden incorporarse los padres?

Sí, si dependen económicamente del solicitante.



¿Se puede alquilar una vivienda comprada?

El alquiler de corta duración está permitido de inmediato.



¿Se puede vender?

No durante cinco años.



¿Conduce el MPRP a la ciudadanía?

No; la naturalización por méritos es discrecional.