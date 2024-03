Dos meses de rumores, conjeturas y conspiranoia tras la princesa de Gales

El estado de la princesa de Gales, Kate, ha sido objeto de numerosas conjeturas y teorías de la conspiración en los últimos dos meses, desde que se hiciera público su ingreso en un hospital de Londres, The London Clinic, para someterse a una “operación abdominal” el pasado 16 de enero, que la ha mantenido apartada de los compromisos públicos.

Estas son las principales fechas de la espiral de noticias confirmadas y rumores sin fundamento desde que fue operada.

16 de enero

Kate es ingresada en The London Clinic para someterse a una “cirugía abdominal” planificada, de la que no se desvelan detalles y tras la que permanece hospitalizada casi dos semanas. El Palacio de Kensington indica que no se revelarán los datos médicos de la princesa por deseo de ésta pero aclara entonces que su dolencia no es un cáncer.