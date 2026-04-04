Papa León XIV preside su primera Vigilia Pascual

Ciudad del Vaticano

Con un punzón, León XIV grabó sobre la cera una cruz, la primera y la última letra del alfabeto griego (alfa y omega) y las cifras del año en curso.

El papa León XIV preside esta noche la primera Vigilia Pascual de Sábado Santo de su pontificado en la basílica de San Pedro del Vaticano, una solemne ceremonia en la que bautizará a diez adultos, siguiendo la tradición de los primeros siglos de la Iglesia. El rito comenzó a las 21.00 hora local (19.00 GMT) en un atrio del templo vaticano en penumbra, donde el pontífice procedió a la bendición del fuego y la preparación del cirio pascual.

A continuación, se inició la procesión hacia el altar encabezada por el cirio pascual, seguida por el pontífice, que portaba una única vela encendida, y por los cardenales.

Durante el recorrido, las velas de los purpurados y de los fieles se fueron iluminando con el mismo fuego del cirio pascual, bañando de luz la parte central de la basílica.

El rito de apertura culminó con la iluminación progresiva de todo el templo y el canto del 'Exsultet', el tradicional anuncio de la Pascua.

Tras el rito del encendido, marcación y bendición del cirio, la celebración continuará con la Liturgia de la Palabra, la Liturgia Bautismal y la Liturgia Eucarística, esta última concelebrada junto a los cardenales.

En el marco del rito bautismal, y siguiendo la tradición de los primeros siglos del cristianismo, el pontífice administrará el bautismo a diez adultos catecúmenos, cinco provenientes de la diócesis de Roma, dos de Gran Bretaña, dos de Portugal y uno de Corea.

León XIV presidió ayer el rito del Viacrucis del Viernes Santo en el Coliseo y recuperó la tradición de portar personalmente la cruz en las catorce estaciones del recorrido, algo que no se veía desde 1994, durante el pontificado de Juan Pablo II.