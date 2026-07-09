Países del golfo Pérsico piden a la ONU que adopte una postura "firme" ante Irán

El Cairo, Egipto.

Los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) hicieron este jueves un llamamiento a la comunidad internacional, en especial al Consejo de Seguridad de la ONU, para que adopte una postura "firme" ante los ataques de Irán contra algunos de las naciones de esta región y contra buques en el estrecho de Ormuz. Los países del CCG -Arabia Saudí, Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Catar- pidieron que condenen estos ataques, cumplan con sus responsabilidades y adopten "una postura firme para garantizar el tránsito seguro por las vías marítimas internacionales y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz sin restricciones ni imposición de tasas de tránsito o servicio", según un comunicado de la entidad.

Los seis países responsabilizaron a Irán por estas acciones y "sus repercusiones" e hicieron hincapié en que "la continuación de estos actos hostiles y comportamientos desestabilizadores socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, amenazan la seguridad de la navegación internacional y exponen la estabilidad de los mercados energéticos y la economía mundial a graves riesgos". Asimismo, reafirmaron su plena solidaridad con Kuwait y Baréin -ambos países atacados por Irán en estos dos últimos días- y su "compromiso de actuar unidos para contrarrestar estos ataques", al subrayar que "la seguridad de los Estados del CCG es indivisible y que cualquier ataque contra un Estado miembro se considera un ataque directo contra todos los Estados del CCG". La nueva ofensiva contra países árabes -en la que hoy también ha sido atacada Jordania- que albergan bases estadounidenses se produce en medio de una nueva escalada en Oriente Medio, desencadenada un día después de que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua con Irán.