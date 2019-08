Selfi con una nutria bebé, redes sociales al banco de los acusados

Ginebra, Suiza.

¿Qué tal una selfi con una tierna nutria para colocarla tus redes sociales?



Podría parecer algo inofensivo, pero ecologistas afirman que estas prácticas de moda podrían desembocar en la extinción de algunas especies salvajes.



“Lo que estamos viendo es que comerciantes y traficantes están usando canales en línea como Facebook, como Instagram para vender esas nutrias y hacer conexiones entre cazadores , traficantes y los compradores”, añadió Cassandra Koenen, directora de la campaña, 'Wildlife not Pets', World Animal Protection.

El frenesí por las redes sociales amenaza a muchas especies salvajes, entre ellas, han hecho desbocarse la demanda de nutrias en algunos países asiáticos.

Japón en particular representa una amenaza para el porvernir de la especie, donde un cachorro se puede cotizar hasta en 10,000 dólares.



“Lo que estamos viendo en redes sociales y esta tendencia de tener la mejor foto, la foto más única, la historia más interesante de Instagram, es manejar estos cafés de nutrias, los cafés de nutrias han aumentado en Japón. La gente quiere una experiencia con un animal y mostrarse teniendo una experiencia con el animal y no toman en cuenta la crueldad y el sufrimiento que ha ocurrido”, explicó Cassandra Koenen, directora de campaña 'Wildlife not Pets', World Animal Protection.



Algunas cuentas de influencers en Instagram y Facebook tienen centenares de miles de seguidores que publican comentarios tiernos sobre fotos de nutrias enanas, expresando que son "demasiado bellas" o "quiero una".

Hay numerosos “videos de gags” que muestran nutrias dando vueltas sobre sí mismas, lo que para un conocedor se trata de la manifestación de un “enorme sufrimiento”.



“Pero al mismo tiempo esta creando una aceptación sobre tener una mascota, cuando alguien crea una falsa narrativa en su cuenta de Instagram sobre lo grandioso que es tener una mascota al mostrar videos tiernos, fotos tiernas y realmente dándole glamour, cuando en realidad el animal esta sufriendo”, explicó Cassandra Koenen,directora de campaña 'Wildlife not Pets', World Animal Protection.



La nutria cenicienta, también conocida como enana, y la nutria de pelaje liso ya figuran como especies amenazadas en el Anexo II de la Convención sobre el comercio internacional de especies de fauna y flora salvaje en peligro de extinción, pero India, Nepal, Bangladés y Filipinas solicitan que sean incluidas en el Anexo I, lo que significaría la prohibición total de su comercialización internacional.



Entre las 56 propuestas presentadas a la Convención reclamando una mayor protección, 22 conciernen a especies como todo tipo de lagartos, tortugas y arañas, que también son cazados en el marco de este comercio multimillonario. Texto, foto y video de AFP.