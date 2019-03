Jaguar muerde a mujer que saltó valla para tomarse una selfie

Arizona, Texas.



Un jaguar negro atacó a una mujer que saltó la barrera de seguridad para tomarse una selfie con el animal el fin de semana en un zoológico de Estados Unidos.



El incidente se registró el sábado en el Wildilife World Zoo, cerca de Phoenix (Arizona, oeste), y según dijeron las autoridades de la institución al día siguiente, el animal no será sacrificado.



"Podemos garantizar que nada le pasará al jaguar ", indicó la institución en Twitter. "Es un animal salvaje y para eso tenemos las barreras apropiadas para mantener seguros a nuestros visitantes. No es una falla de los animales salvajes cuando se cruzan las barreras".



Según testigos, la mujer, de unos 30 años, que no fue identificada, saltó una valla para quedar más cerca de la jaula y fue allí cuando el animal le clavó sus garras en el brazo, rehusándose a soltarla hasta que alguien lanzó una botella de agua que lo distrajo.



"Escucho a esta mujer gritando '¡ayuda, ayuda, ayuda!', y sin pensarlo corrí hasta allá", dijo Adam Wilkerson, que estaba en ese momento también visitando el zoológico. "Veo a otra chica y a ella contra la jaula del jaguar, y el jaguar clavando sus garras por fuera de la jaula sobre su mano".



Fue la madre de la mujer quien lanzó la botella para distraer al jaguar y así poder liberar a su hija.



La mujer necesitó puntos en su brazo izquierdo. Volvió el domingo al zoológico para disculparse por su conducta. AFP