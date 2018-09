Freddie Oversteegen, la niña de 14 años que seducía nazis para ejecutarlos

Holanda

Aunque suena difícil de creer, Freddie Oversteegen, es actualmente una anciana dulce y conversadora de 90 años que juega scrabble de vez en cuando. Pero, lo que estás apunto de saber seguramente te dejará impresionado.

Freddie y Truus Oversteegen eran un par de hermanas que vivieron su juventud durante la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Ambas fueron convocadas para pertenecer a la resistencia holandesa con apenas 14 y 16 años respectivamente. Pero, esto no es todo. Ellas tenían un papel importante en esta misión: seducir a los soldados nazis para que entre coqueteos llevarlos en dirección al bosque y matarlos.

Según una entrevista a un medio web, Freddie Oversteegen y su hermana fueron visitadas por un hombre durante la segunda guerra mundial; este hombre le propuso a su madre llevar a ambas a pertenecer a la resistencia ya que al ser tan jóvenes, nadie sospecharía de ellas.

Ambas hermanas vivían en un barco con su madre, allí escondían a refugiados lituanos y luego a una pareja de judíos cuando se mudaron a un piso. Poco después a eso, nació su hermano menor.

Freddie Oversteegen murió el pasado 5 de septiembre. Su hermana Truus había muerto dos años antes.

Su madre aceptó y ambas se unieron a la resistencia. Su padre no vivía con ellas ya que ambos padres estaban divorciados, cosa que para Freddie y Truus no era problema.

Según Freddie, una de las historias que marcó su vida fue cuando su hermana Truus sedujo a un conocido nazi y lo llevó con engaños al bosque, en lo que recrearon una escena que parecía coincidencia para cumplir con el asesinato. No dejaron a ninguna de las hermanas asistir al entierro del sujeto. Ella afirma que no fue un problema, ya que no le hubiera gustado ver algo así.

Ambas conocieron a Hannie Schaft, una revolucionaria holandesa muy famosa, quien fue asesinada antes que acabase la guerra. Las tres trabajaron juntas en esa época.

Hannie Schaft se volvió una persona célebre, al igual que la hermana de Freddie, Truus Oversteegen. Una película fue grabada en honor a Hannie, se tituló “la chica con el cabello rojo”.

Freddie y Truus Oversteegen cuando fueron condecoradas por su valentía en la Segunda Guerra Mundial.

Truus Oversteegen alcanzó su fama por los discursos que daba en las ceremonias en honor a las víctimas de guerra y por sus obras artísticas.

Freddie asiste a la ceremonia de IJmuiden, al norte de Holanda. Cuenta que acostumbra acudir ahí cada años para recordar a las víctimas de la guerra, además, siempre encuentra una corona de flores con su nombre y le reservan un lugar en primera fila.

Después de la guerra, Freddie se casó y tuvo hijos, al igual que su hermana. Para ella, su hermana Truus fue muy valiente durante la guerra, además, solía visitar mucho a la madre de Hannie.

Queda claro que estas experiencias no cualquiera las puede contar, por lo que, es importante compartir nuevas cosas aunque hayan pertenecido al pasado.