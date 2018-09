Lengua se le puso negra después de accidente de tránsito

los Ángeles, Estados Unidos

Una mujer estadounidense de 55 años protagonizó un fuerte accidente de tránsito en el que sufrió heridas severas en ambas piernas. Desarrolló una infección por la que los médicos le administraron antibióticos, pero después de una semana en el hospital comenzó a tener extraños síntomas.

La paciente, cuya identidad no fue revelada, reportó sentir un extraño sabor en la boca y náuseas. Al revisarla, los médicos se percataron de que su lengua estaba de color negro y con la apariencia de tener vello.

Los doctores buscaron las causas posibles de tan extraña condición, y encontraron que el antibiótico suministrado, la minociclina, había provocado que la mujer presentara la lengua con esa extraña apariencia.

De acuerdo con el reporte del caso, publicado en el The New England Journal of Medicine, la condición de la mujer es una reacción benigna caracterizada por “la hipertrofia y la elongación de las papilas filiformes en la superficie de la lengua”.

Es decir, un alargamiento del vello natural de la lengua donde se acumulan bacterias y toxinas, lo que a su vez provoca tonalidades que van del marrón al negro.

La lengua negra y peluda puede asociarse a múltiples factores, como el uso de enjuagues bucales irritantes, la mala higiene, el tabaquismo o la administración de ciertos antibióticos, particularmente las tetraciclinas.

La condición, aunque extraña, es reversible, desaparece al interrumpirse la causa que la provoca y no presenta secuelas graves.