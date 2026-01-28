No hay sobrevivientes: Hallan avión desaparecido en Colombia

Norte de Santander, Colombia.

El avión de la aerolínea Satena y operado por la empresa Searca, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando perdió contacto con el control aéreo minutos después de despegar.

Un trágico accidente aéreo se registró este miércoles 28 de enero en Colombia , luego de que una aeronave de transporte regional se precipitara en una zona montañosa del departamento de Norte de Santander, dejando 15 personas fallecidas , sin sobrevivientes.

La aeronave había despegado alrededor de las 11:42 de la mañana desde el aeropuerto Camilo Daza, con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en el departamento Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, la última comunicación se produjo a las 11:54 am, cuando el avión sobrevolaba una zona montañosa entre Ábrego y La Playa de Belén, Norte de Santander.

Minutos después, habitantes del sector alertaron sobre la caída de la aeronave en una área boscosa de Curasica, lo que permitió ubicar el lugar del siniestro. La complejidad del terreno dificultó el acceso inicial, obligando a un amplio despliegue de personal especializado.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tras el accidente, autoridades aeronáuticas, junto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y organismos de socorro, activaron los protocolos de emergencia para llegar a la zona, asegurar el área y dar inicio a las labores de recuperación e identificación de los cuerpos.



Equipos de rescate confirmaron que en el avión viajaban 13 pasajeros y 2 tripulantes y que ninguna de las personas a bordo sobrevivió al impacto.

