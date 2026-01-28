  1. Inicio
No hay sobrevivientes: Hallan avión desaparecido en Colombia

Equipos de rescate confirmaron que en el avión viajaban 2 tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya y el candidato al Congreso, Carlos Salcedo. Ninguna persona sobrevivió

Habitantes alertaron sobre la caída de la aeronave en una área boscosa de Curasica, en Colombia.

 Foto: Cortesía redes sociales
Norte de Santander, Colombia.

Un trágico accidente aéreo se registró este miércoles 28 de enero en Colombia, luego de que una aeronave de transporte regional se precipitara en una zona montañosa del departamento de Norte de Santander, dejando 15 personas fallecidas, sin sobrevivientes.

El avión de la aerolínea Satena y operado por la empresa Searca, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando perdió contacto con el control aéreo minutos después de despegar.

La aeronave había despegado alrededor de las 11:42 de la mañana desde el aeropuerto Camilo Daza, con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en el departamento Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, la última comunicación se produjo a las 11:54 am, cuando el avión sobrevolaba una zona montañosa entre Ábrego y La Playa de Belén, Norte de Santander.

Minutos después, habitantes del sector alertaron sobre la caída de la aeronave en una área boscosa de Curasica, lo que permitió ubicar el lugar del siniestro. La complejidad del terreno dificultó el acceso inicial, obligando a un amplio despliegue de personal especializado.

Tras el accidente, autoridades aeronáuticas, junto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y organismos de socorro, activaron los protocolos de emergencia para llegar a la zona, asegurar el área y dar inicio a las labores de recuperación e identificación de los cuerpos.

Equipos de rescate confirmaron que en el avión viajaban 13 pasajeros y 2 tripulantes y que ninguna de las personas a bordo sobrevivió al impacto.

Entre los pasajeros viajaban el congresista Diógenes Quintero Amaya y el candidato al Congreso, Carlos Salcedo.

Nombres

Estos son los nombres de los 13 pasajeros fallecidos en el accidente:

1. Maira Alejandra Avendaño Rincón

2. Ana Giselle Quintero

3. Anirley Julio Osorio

4. Carlos Salcedo

5. Diógenes Quintero Amaya

6. Gineth Rincón

7. Juan David Pacheco Mejía

8. Karen Liliana Parales Vera

9. María del Carmen Díaz Rodríguez

10. María Torcoroma Álvarez Barbosa

11. Maira Alejandra Sánchez Criado

12. Natalia Cristina Acosta Salcedo

13. Rolando Enrique Peñalosa Waldrón

La Aeronáutica Civil y la entidad encargada de investigar accidentes aéreos ya iniciaron el proceso técnico para determinar las causas del siniestro, mientras se mantienen habilitados canales de atención y acompañamiento para los familiares de las víctimas.

El hecho ha causado consternación a nivel nacional, tanto por el número de fallecidos como por las condiciones del accidente, ocurrido en una región de difícil acceso y bajo circunstancias que aún están siendo analizadas por las autoridades.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

