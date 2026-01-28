No hay sobrevivientes: Hallan avión desaparecido en Colombia

Un trágico accidente aéreo se registró este miércoles 28 de enero en Colombia, luego de que una aeronave de transporte regional se precipitara en una zona montañosa del departamento de Norte de Santander, dejando 15 personas fallecidas, sin sobrevivientes.
El avión de la aerolínea Satena y operado por la empresa Searca, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando perdió contacto con el control aéreo minutos después de despegar.
La aeronave había despegado alrededor de las 11:42 de la mañana desde el aeropuerto Camilo Daza, con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en el departamento Norte de Santander.
De acuerdo con información preliminar, la última comunicación se produjo a las 11:54 am, cuando el avión sobrevolaba una zona montañosa entre Ábrego y La Playa de Belén, Norte de Santander.
Minutos después, habitantes del sector alertaron sobre la caída de la aeronave en una área boscosa de Curasica, lo que permitió ubicar el lugar del siniestro. La complejidad del terreno dificultó el acceso inicial, obligando a un amplio despliegue de personal especializado.
Tras el accidente, autoridades aeronáuticas, junto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y organismos de socorro, activaron los protocolos de emergencia para llegar a la zona, asegurar el área y dar inicio a las labores de recuperación e identificación de los cuerpos.
Equipos de rescate confirmaron que en el avión viajaban 13 pasajeros y 2 tripulantes y que ninguna de las personas a bordo sobrevivió al impacto.
Entre los pasajeros viajaban el congresista Diógenes Quintero Amaya y el candidato al Congreso, Carlos Salcedo.
Nombres
Estos son los nombres de los 13 pasajeros fallecidos en el accidente:
1. Maira Alejandra Avendaño Rincón
2. Ana Giselle Quintero
3. Anirley Julio Osorio
4. Carlos Salcedo
5. Diógenes Quintero Amaya
6. Gineth Rincón
7. Juan David Pacheco Mejía
8. Karen Liliana Parales Vera
9. María del Carmen Díaz Rodríguez
10. María Torcoroma Álvarez Barbosa
11. Maira Alejandra Sánchez Criado
12. Natalia Cristina Acosta Salcedo
13. Rolando Enrique Peñalosa Waldrón
La Aeronáutica Civil y la entidad encargada de investigar accidentes aéreos ya iniciaron el proceso técnico para determinar las causas del siniestro, mientras se mantienen habilitados canales de atención y acompañamiento para los familiares de las víctimas.
El hecho ha causado consternación a nivel nacional, tanto por el número de fallecidos como por las condiciones del accidente, ocurrido en una región de difícil acceso y bajo circunstancias que aún están siendo analizadas por las autoridades.