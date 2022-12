Millones de mexicanos se rinden a la Virgen de Guadalupe sin restricciones

La prueba de que la pandemia no volverá a trastocar el aniversario de la patrona mexicana la tenía Miguel Ángel Aguilar , quien a la entrada del recinto religioso sujetaba un cartel que reza: “Quiero que me des un abrazo fuerte. Me llamo Miguel”.

“Hace 12 años que vengo a la peregrinación. Me encanta que me den un abrazo, que me digan que Dios me bendiga”, comentó Miguel, quien vino a ser apapachado y a pedir a la Virgen por su padre enfermo.

Al pasar junto a él, la familia Plata y Miguel se fundieron en un achuchón que les devolvió a la normalidad de otros años.

FELIGRESES DE TODOS LOS RINCONES

El Gobierno de Ciudad de México estimó que cerca de 11 millones de personas han acudido a la Basílica de Guadalupe, el segundo templo religioso más visitado del mundo, entre el pasado 8 de diciembre y este lunes.

Procedentes de estados como Morelia, Jalisco, Nueva León, Querétaro y Tlaxcala, grupos de feligreses se agolparon en la puerta de la iglesia para atender a la misa matinal, mientras el resto se desperdigaba por la plaza para estirar las horas de sueño, desayunar, rezar, bailar y cantar.

Como los cerca de 200 miembros del grupo de danza “Cruz Verde”, procedentes de la ciudad de Guadalajara (oeste), que entraron a la plaza al ritmo de tambores y con danzas populares.

Pero no todo fue mexicano en la Basílica de Guadalupe. Entre el humo del incienso sobresalía una pequeña bandera polaca, que congregaba a una veintena de peregrinos de este país.

“Venimos específicamente para celebrar este día”, subrayó Arnold Szalyga, uno de los turistas religiosos. EFE