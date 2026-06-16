Migrantes son reubicados de Alligator Alcatraz por riesgo de tormentas en Florida

Miami, Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) trasladó a otros sitios a migrantes detenidos en Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención en Florida, ante el comienzo de la temporada de huracanes del Atlántico, donde se prevé la primera tormenta este miércoles.

"Conforme entramos a la temporada de huracanes, el ICE y el estado de Florida han trasladado a los extranjeros ilegales del sitio de estructura blanda. Por la seguridad de los extranjeros ilegales detenidos, los trasladamos a otras instalaciones", indicó un vocero de la agencia a EFE en un correo electrónico.

El portavoz no aclaró el destino de los migrantes, cuántos transfirió del sitio, ni si quedó vació el lugar, que está al oeste de Miami en los Everglades, una reserva natural de pantanos que alberga especies en peligro como cocodrilos, caimanes, serpientes y panteras.