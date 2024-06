El mundo cumplió en mayo doce meses consecutivos de récords de calor

En mayo, la temperatura media mundial , en tierra y en océanos, se situó 1,52° C por encima de la norma de un mes de mayo en la segunda mitad del siglo XIX.

Con esta serie de récords, “la temperatura media mundial de los últimos 12 meses (junio 2023-mayo 2024) es la más alta jamás registrada”, según Copernicus, es decir, “1,63° C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900” cuando las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad aún no habían empezado a calentar el planeta.

Mayo de 2024 es, por lo tanto, el “11º mes consecutivo desde julio de 2023 en alcanzar o superar los 1,5° C” las medias de la era preindustrial.

Este límite de 1,5° C se cita como objetivo en el Acuerdo de París de 2015, firmado por casi todos los países.

Pero tal anomalía debería observarse en promedio durante varias décadas para considerar que el clima se ha estabilizado en +1,5° C, lo cual aún no ha sucedido, es decir, que no es imposible que el próximo año sea más frío que el precedente.

En la última década (2014-2023), el aumento promedio es de 1,19° C en comparación con 1850-1900, según un estudio de referencia publicado el miércoles en la revista Earth System Science Data en el que han trabajado unos sesenta investigadores de renombre.