Niño de 11 años mata a su padrastro mientras defendía a su madre

Filadelfia.

Un niño de 11 años disparó y causó la muerte de su padrastro durante una discusión que este sostenía con su madre en el suroeste de Filadelfia, según informaron las autoridades policiales. El hombre fue identificado como Jaimeer Jones-Walker, de 30 años de edad, quien presuntamente discutía de forma violenta con su pareja, madre del niño, por una situación relacionada con la salud de un hijo recién nacido de ambos.

El hecho ocurrió el jueves 5 de marzo alrededor de las 11:30 de la noche, en la cuadra 1100 de South Peach Street, en el barrio de Kingsessing. Agentes policiales acudieron al lugar tras recibir el reporte y encontraron a Jones-Walker con una herida de bala en el rostro y sin signos vitales. Fue declarado muerto poco antes de la medianoche. De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre habría llegado a la vivienda de su pareja y estacionó su vehículo Tesla en doble fila frente a la casa. Minutos después se habría iniciado la discusión con la mujer. El automóvil fue retenido por las autoridades como parte de las investigaciones.