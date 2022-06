Madre de El Chapo merece todo el respeto, dice AMLO tras polémica por saludo

“Las mamás, los hijos, eso no lo van a entender nunca, además no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores , porque parte del pensamiento conservador es eso: tienen mucha carga de odio, para ellos no hay el perdón aunque sean católicos en su pensamiento”, comentó López Obrador.

“Ah sí cómo no... (a la mamá del Chapo ) es distinto, es muy distinto. Un familia r de un delincuente, si no está enjuici ado, es una persona mayor y merece todo el respeto. En la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere , la madre se le puede permitir ir al velorio, esas son cosas mayores.

López Obrador fue captado saludando de mano a María Consuelo Loera Pérez, madre del ex líder del Cártel de Sinaloa, durante su visita a Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2020.

“Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta”, le dijo el mandatario a la madre del capo mexicano, quien se encontraba a bordo de una camioneta.

Meses después, en agosto de 2020, López Obrador expresó que volvería a saludar a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y dijo asumir responsabilidad por la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del capo.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, AMLO reiteró que no tiene problemas de conciencia por saludar a la mamá de “El Chapo”, pero que saludar a Felipe Calderón no lo haría por cuestiones políticas. “

Me encuentro a una persona mayor como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante, ese es el principal tribunal, puede uno tomarse fotos. Imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel, no exagero”, agregó.

“(...) En el caso de Peña Nieto estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó, pero de ahí que yo les tenga odio, no, no. Si me encontrara yo a Calderón, a Salinas, a lo mejor lo saludaría, pero a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente”.